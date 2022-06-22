На озере Изумрудное в Казани отпразднуют День молодежи

На озере Изумрудное в казанском поселке Юдино в субботу, 25 июня, состоится фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Организуют событие Дворец культуры железнодорожников и Молодежный парламент Казани. На площадках у озера будут организованы мастер-классы, пройдут экомарафон и забег с препятствиями. Также предусмотрена программа для детей.

С 12.00 на пляже будет открыта регистрация на забег с препятствиями. Помимо этого, любой желающий может записаться на спортивное мероприятие заранее — по специальной ссылке.

Сам забег начнется в 13.00. Затем состоится официальное открытие праздника. Для любителей активного отдыха откроются спортивные и интерактивные площадки.

Кроме того, здесь выступят различные творческие коллективы и кавер-группа Silent Scream. На следующий день, 26 июня, День молодежи отпразднуют в экcтрим-парке «Урам», где хедлайнером станет исполнитель Niletto.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах День молодежи отметят фестивалем граффити и гонками на квадрокоптерах.