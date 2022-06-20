Фестиваль граффити, гонки на квадрокоптерах: в Челнах в 64-й раз отметят День молодежи

В Набережных Челнах готовятся к проведению Дня молодежи, который в этом году будет отмечаться в 64-й раз. Ожидается, что в празднике примут участие 150 тыс. молодых людей. Для них организована масштабная программа. О подробностях мероприятия рассказал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

В этом году праздник состоится 25 июня на территории от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до Майдана парка «Прибрежный».

С 16.00 начнет свою работу интерактивная площадка «Молодежный квартал», на которой жители и гости города посетят развлекательную сценическую площадку, здесь выступят кавер-группы и авторы-исполнители автограда, а также городскую выставку open space market — площадку молодых дизайнеров Татарстана. Основой является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, натуральной косметики, предметов интерьера и декора.

Параллельно для всех желающих будут действовать творческие мастер-классы; городской фестиваль иммерсивного театра «Погружение» — постановки будут представлены молодежными и студенческими театральными командами нашего города.

В этот же день состоится первый городской фестиваль «Лэнд-Арт» — уникальный проект, который показывает людям новое и популярное искусство работы с природным материалом посредством создания арт-объектов. Команды-участники соберут пять арт-объектов, которые потом украсят общественные пространства города.

Помимо этого, будет работать интерактивная городская лаборатория «У.Р.Б.А.Н. соцлаб»: под руководством молодого социолога жителям и гостям праздника предложат поразмышлять над тем, какой он «Наш город», и каким должен стать «Город мечты».

«Откроется и площадка проекта „Drone Team #Гренада“. В рамках празднования Дня России в парке „Гренада“ команда проекта провела большой фестиваль, который пришелся по вкусу челнинской молодежи. На фестивале Дня Молодежи спортсмены по направлению „гонки на дронах по мобильной трассе“ продемонстрируют свои навыки управления квадрокоптерами», — отметил спикер.

Спортивное направление будет представлено несколькими зонами: «Велофест» — площадка от актива работающей молодежи, организованная совместно с предприятиями и организациями Челнов: АО «Ремдизель», ПАО «КАМАЗ», Автошкола «КАМА», ОАО «РИАТ» и площадка спортивно-развлекательного центра doaflip, который был открыт в городе в 2020 году. На площадке праздника ребята поделятся своим мастерством и организуют показательные выступления своих мастеров.

С 17.00 на майдане парка «Прибрежный» челнинцев и гостей города ждет концертная развлекательная программа. Современную музыку и праздничное настроение гостям праздника обеспечат победители творческих конкурсов и фестивалей, проектов «Голос Челнов 2.0», финалисты фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Студенческая весна».

Также будет организовано выступление продюсерского центра «Планка мьюзик», вокальных и хореографических студий, показательные выступление спортсменов, показ молодежной моды.

Праздничную программу откроет технический блок, в рамках которого состоится парад мотоклубов «Наиком» и «Ночные волки», автоклубов — Тор Cars, «Покатушки 4 на 4». Также состоятся показательные выступления воспитанников команды «КАМАЗ Мастер-юниор» (карты, багги), экстрим-шоу от команды «КАМАЗ Мастер» и лидеров автоклуба Тор Cars.

Традиционно участники праздничной программы поприветствуют выпускников школ города.

Главными звездами Дня молодежи в Набережных Челнах станут братья Тимур и Ильяс Гаязовы — Gayazovs Brothers.

Завершит праздничную программу Energy-дискотека. Диджеями станут специально приглашённые артисты, DJ, МС и знаменитые ведущие шоу «JOYстики» на радио «Energy город Москва» Богдан Кантемиров и Роман Миронов. Кульминацией и украшением «Дня молодежи» станет праздничный салют, который прогремит в 22.00.

«Уважаемые участники совещания, популярность этого праздника чрезвычайно высока — он служит мощным стимулом для активизации достижений молодых людей. Ежегодно в празднике задействовано более 300 организаторов, 2 тыс. участников и 150 тыс. зрителей», — обратился ко всем Халимов.

По словам спикера, на 1 июня в городе проживает более 144 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет, что составляет около 30 % от общего количества жителей города.