На Дне молодежи в Казани выступит Niletto

Главное площадкой во время празднования Дня молодежи 26 июня в Казани станет экстрим-парк «Урам», где будут организованы множество площадок. Об этом во время прямого эфира рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Будут организованы девять разных площадок, среди которых образовательные, ярмарки вакансий, мастер-классы по экстремальным видам спорта, фестиваль граффити, а также всероссийский фестиваль „Уличная классика“. Кроме того, важным направлением станет конкурс грантов для физлиц. А вечером на празднике выступит Niletto», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что вход на мероприятия будет по предварительной регистрации. Это нужно для того, чтобы Минмолодежи РТ было на связи со своей аудиторией и понимала их текущие запросы.