На остановках Кировского и Московского районов Казани появились плакаты участников войны

Плакаты в честь участников Великой Отечественной войны появились на остановках Кировского и Московского районов Казани. Об этом сообщает пресс-служба районов.

Остановка «Железнодорожный техникум» оформлена в честь Николая Николаевича Алтынова — участника Великой Отечественной войны. На фронт его призвали в 1943 году, прошел с боями на танке больше 400 километров.

Фото: © Администрация Кировского и Московского районов Казани

На остановке «ж.м. Левченко» жители могут узнать о Герое Советского Союза, в честь которого названа улица поселка — Бакия Рахимова. Остановка «1 Мая» посвящена Виктору Григорьеву, призванному на фронт с 1941 года. Григорьев участвовал в битве за Москву, в звании младшего сержанта был механиком-водителем танка 32-й танковой бригады 50-й армии Западного фронта.

Фото: © Администрация Кировского и Московского районов Казани

На остановке «Серп и Молот» — биография советского летчика Николая Георгиевича Столярова, а на остановке «25-го октября» вы узнаете о подвигах Героя Советского Союза Николая Леонтьевича Соболева.

Фото: © Администрация Кировского и Московского районов Казани

Напомним, трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».

В поддержку акции «Бессмертный полк» на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Фотографии участников войны и тружеников тыла будут появляться сегодня с 8 утра до 23 часов.