На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Сегодня в Казани в поддержку акции «Бессмертный полк» на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Фотографии участников войны и труженников тыла будут появляться сегодня с 8 до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером.

Трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».