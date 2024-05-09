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Общество 9 мая 2024 08:35

На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов

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Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Сегодня в Казани в поддержку акции «Бессмертный полк» на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Фотографии участников войны и труженников тыла будут появляться сегодня с 8 до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером.

Трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».

#День Победы #акция бессмертный полк #ак барс арена #ветераны
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