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На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов
Сегодня в Казани в поддержку акции «Бессмертный полк» на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показывают портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Фотографии участников войны и труженников тыла будут появляться сегодня с 8 до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером.
Трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».
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