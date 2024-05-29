На организацию отдыха казанских детей направят почти 550 млн рублей

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На обеспечение и организацию отдыха детей и молодежи в Казани в 2024 году планируют направить на 549,3 млн рублей. Это на 37 млн больше, чем планировалось изначально. Проект постановления исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Как следует из пояснительной записки, финансирование увеличено в целях поддержки детей из семей призванных по мобилизации из Казани, а также для организации отдыха и оздоровления детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Кроме того, средства пойдут на увеличение охвата профильными сменами и сменами различной направленности творчески одаренных и социально активных ребят.

Ранее стало известно, что в этом году на детский отдых в Татарстане планируют направить 2,5 млрд рублей.

На субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание безопасности ребят, отдыхающих в летних лагерях. Отдельно он обратил внимание на требования к квалификации персонала для таких учреждений, призвав не привлекать к работе с детьми «кого попало».