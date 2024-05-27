На детский отдых в Татарстане в этом году направят 2,5 млрд рублей

Финансирование оздоровительной кампании в Татарстане в этом году составляет свыше 2,5 млрд рублей. Из них более 2,3 млрд выделят из бюджета республики и почти 120 млн рублей — из федерального, сообщил министр молодежи Татарстана Ринат Садыков на брифинге в Кабмине РТ.

«Будет организована работа почти 1,7 тыс. организаций всех форм отдыха. В том числе 4 лагеря на Черноморском побережье, с охватом более 5 тыс. человек», — рассказал министр.

Он также добавил, что с начала года в лагерях Татарстана уже отдохнули более 23 тыс. детей: 6,2 тыс. в зимние и 17,1 тыс. в весенние каникулы.

Ранее сообщалось, что в Казани ко Дню защиты детей хотят открыть детский лагерь «Молодая гвардия», где делали капитальный ремонт. Каждый год после открытия в учреждении будут проходить пять смен. В одну смену смогут отдохнуть до 280 воспитанников спортшкол.