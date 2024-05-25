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Минниханов — о персонале в детских лагерях: Кого попало брать нельзя
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал тщательнее подходить к набору персонала в детские лагеря республики. Все сотрудники должны пройти медицинский осмотр и обладать должной квалификацией, заявил руководитель республики на совещании в Доме Правительства РТ.
«Упрощать не надо, кого попало брать нельзя. И медицинский осмотр должен быть, и послужной список (у кандидата — прим. Т-и) должен быть. Они работают с детьми», — подчеркнул Минниханов, обращаясь к участникам совещания.
В пример он привел школы Татарстана. Благодаря отработке системы теперь известно «кто и как в них работает».
«Понятно, <...> на такое количество детей очень много достаточно людей надо подобрать», — заключил он.
Также, как сообщал «Татар-информ», Минниханов поручил обеспечить комплексную безопасность детей во время оздоровительной кампании — от качества еды до антитеррористической защищенности объектов.
Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, в совещании приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
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