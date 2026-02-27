news_header_top
Общество 27 февраля 2026 18:29

На обеспечение сельчан семенами овощных культур в РТ выделили 30 млн рублей

В Татарстане в этом году на обеспечение сельчан семенами овощных культур выделено 30 млн рублей, в том числе впервые на семенной картофель – 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Это позволит закупить 200 тонн высококачественного посадочного материала, – сказал он. – Программа по обеспечению сельчан семенами овощных культур реализуется успешно».

Благодаря богатому урожаю в прошлом году потребительские общества и кооперативы закупили у населения более 7,7 тыс. тонн картофеля и свыше 6,2 тыс. тонны овощей, отметил Шаймарданов.

«В ходе ярмарок реализовано 1,8 тыс. тонн картофеля и 1,6 тыс. тонн овощей, а также сформированы запасы на зимний период для осуществления продажи через розничную сеть», – подчеркнул он.

