Татпотребсоюз будет развивать онлайн-торговлю и бренд «Сделано Потребкооперацией»

В этом году Татпотребсоюз планирует развивать онлайн-торговлю. Это даст сельским жителям доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг, заявил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Планируется открыть пункты выдачи заказов Wildberries, „Яндекс“ и Ozon для привлечения покупателей и получения дополнительного дохода», – рассказал он.

Развивать сотрудничество Татпотребсоюз намерен и с Почтой России. Сейчас рассматривается возможность совместить функции почтальона и продавца, организовать поставки собственной продукции в почтовые отделения, отметил Шаймарданов.

По его словам, с банком Татпотребсоюз хочет запустить проекты в сфере передвижных пунктов кассового обслуживания и автолавок.

«После совещания председателя совета Центросоюза Дмитрия Зубова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко принято решение поручить потребительским обществам и кооперативам организацию аптечных пунктов в населенных пунктах, где отсутствуют аптеки. Это направление требует нашего активного участия и развития», – заметил Шаймарданов.

Он добавил, что планируется также развивать бренд «Сделано Потребкооперацией». «Акцент будет сделан на натуральность, качество и происхождение товаров. Хотим расширить линейку заботы о здоровье – безглютеновые, витаминизированные продукты и блюда национальной кухни. Планируем развивать собственные курьерские службы, кейтеринг и выездное обслуживание», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.

Особое внимание будет уделено развитию эко- и агротуризма. Для создания туристических точек используют пекарни, кондитерские, мини-цеха с дегустационными залами и возможностью приобретения продукции, сообщил он.

«Нужно создавать пространства для эмоций – развивать семейные и игровые зоны, делать каждый праздник незабываемым», – заключил Шаймарданов.