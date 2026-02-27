Свой бренд, безглютен и выход в онлайн: как в Татарстане хотят развивать потребкооперацию

Оборот системы потребительской кооперации Татарстана за год вырос на 10% – до 27 млрд рублей. Для развития отрасли Татпотребсоюз планирует внедрить мобильный формат заготовок, повышать производство продукции под брендом «Сделано Потребкооперацией» и создать условия для агротуризма.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татпотребсоюз занимает лидирующие позиции по всем видам деятельности»

За пять лет оборот потребительских обществ и кооперативов Татарстана увеличился в 1,6 раза и за прошлый год достиг 27 млрд рублей, сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов сегодня на собрании организации.

«Ежегодно среди региональных союзов России Татпотребсоюз занимает лидирующие позиции по всем видам деятельности. Вклад Татарстана в развитие потребкооперации России говорит сам за себя: 12% – от общероссийского объема, а также доля в Приволжском федеральном округе – 27%. Достичь таких результатов удалось за счет господдержки и кропотливого труда кооператоров республики», – заявил он.

В прошлом году из регионального бюджета на поддержку потребкооперативов было выделено 300 млн рублей. В этом году господдержка сохранена на том же уровне. Но объем средств на компенсацию части затрат на приобретение спецтранспорта увеличился до 73,5 млн рублей, ранее было 28 млн рублей, отметил Шаймарданов.

Он подчеркнул, что предприятия Татпотребсоюза обеспечивают собственной продукцией более 2,2 тыс. сельских населенных пунктов. Около 50% произведенной продукции поставляется в торговые сети и индивидуальным предпринимателям.

По его словам, объем производства потребкооперативов за пять лет вырос в 1,5 раза, в прошлом году составил 3,6 млрд рублей. А оборот собственной продукции за прошлый год превысил 1,5 млрд рублей. «Увеличение доли собственной продукции до 86% и наращивание производственных мощностей формируют надежный фундамент для дальнейшего роста», – сказал Шаймарданов.

Рашат Шаймарданов: «Предприятия Татпотребсоюза обеспечивают собственной продукцией более 2,2 тыс. сельских населенных пунктов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для расширения охвата личных подворий мы внедрим мобильный формат заготовок»

Заготовительный оборот за пять лет увеличился в 1,5 раза и по итогам прошлого года достиг 14,4 млрд рублей. В среднем с одного сельского подворья закуплено продукции на 47 тыс. рублей. Основу заготовительной деятельности составляет мясо – на его долю приходится 42%, рассказал Шаймарданов.

«Несмотря на то что закупка кожевенного сырья приносит убытки из-за низких цен реализации, от 10 до 20 рублей, мы продолжаем эту работу благодаря субсидиям, которые частично покрывают затраты. Также благодаря субсидиям нам удалось сохранить объемы заготовок шерсти. В прошлом году было закуплено 1,6 тыс. тонн», – заявил он.

В прошлом году райпо закупили у населения более 7,7 тыс. тонн картофеля и свыше 6,2 тыс. тонн овощей. Эту продукцию реализовали на сельхозярмарках, а также удалось сформировать запасы на зимний период, чтобы продать через розничную сеть, добавил председатель правления Татпотребсоюза.

«Особо хочется отметить успех программы по обеспечению сельчан семенами овощных культур. На эти цели в этом году Раисом РТ Рустамом Миннихановым выделено 30 млн рублей, в том числе впервые на семенной картофель 10 млн рублей. Это позволит закупить 200 тонн высококачественного посадочного материала», – подчеркнул он.

Для развития заготовительной деятельности Татпотребсоюз в этом году получит 30 машин, которые будут обслуживать подворья по графику. «Для расширения охвата личных подворий мы внедрим мобильный формат заготовок, что позволит дойти до каждого подворья. Кроме того, ставим задачу развернуть работу «кустовых» заготовителей для охвата соседних районов. Это позволит нам решить проблему нехватки заготовителей, увеличить общий объем собираемого сырья и расширить географию его поступления», – поделился планами Шаймарданов.

В настоящее время 135 автолавок обслуживают 1,3 тыс. населенных пунктов республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждая автолавка ежемесячно реализует товары в среднем на 390 тыс. рублей»

Объем розничного товарооборота за пять лет вырос на 26%, за прошлый год составил 6,7 млрд рублей, продолжил Шаймарданов.

В настоящее время 135 автолавок обслуживают 1,3 тыс. населенных пунктов республики. При этом каждая автолавка ежемесячно реализует товары в среднем на 390 тыс. рублей. Кроме того, успешно работает программа «Сельский магазин». Сейчас функционирует 152 пункта комплексного обслуживания населения. Среднемесячный товарооборот такого магазина составляет 542 тыс. рублей, рассказал он.

Однако, по славам Шаймарданова, ужесточение требований может сказаться на дальнейшем существовании небольших сельских магазинов.

«Изменения в налоговом законодательстве, введение НДС, жесткий контроль со стороны государственных органов, значительные инвестиции в цифровые системы, такие как «Меркурий», «Честный знак», обязательная маркировка товаров ложатся непосильным бременем на плечи небольших сельских магазинов», – посетовал он.

В сентябре прошлого года вступили в силу новые требования к лицензированию розничной продажи алкоголя. Ранее одно юрлицо могло оформить единую лицензию на все свои торговые точки, заплатив 65 тыс. рублей, добавил председатель правления Татпотребсоюза.

«Теперь же за каждый магазин необходимо платить отдельную пошлину – 65 тыс. рублей в городах и 20 тыс. рублей в сельской местности. Расходы лицензирования выросли в 8,5 раза, или достигли 16 млн рублей», – подчеркнул он.

Ситуация с торговлей табачными изделиями, по его словам, также вызывает обеспокоенность. «Текущая наценка в 5% не покрывает даже затраты на оплату труда продавцов. С 1 сентября этого года продажа табачных изделий без лицензии станет невозможной, что добавит к расходам еще 14 млн рублей. Лицензия на один магазин – 20 тыс. рублей», – заметил Шаймарданов.

Развивать сотрудничество Татпотребсоюз намерен с «Почтой России». Сейчас рассматривается возможность совместить функции почтальона и продавца Фото: © «Татар-информ»

Татпотребсоюз намерен развивать сотрудничество с «Почтой России»

В этом году Татпотребсоюз планирует развивать онлайн-торговлю. Это поможет сельским жителям получать доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг. Кроме того, планируется открыть пункты выдачи заказов «Вайлдберриз», «Яндекс» и «Озон» для привлечения покупателей и получения дополнительного дохода, рассказал Шаймарданов.

Развивать сотрудничество Татпотребсоюз намерен с «Почтой России». Сейчас рассматривается возможность совместить функции почтальона и продавца, организовать поставки собственной продукции в почтовые отделения.

С банком Татпотребсоюз хочет запустить проекты в сфере передвижных пунктов кассового обслуживания и автолавок.

«После совещания председателя Совета Центросоюза Дмитрия Зубова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко принято решение поручить потребительским обществам и кооперативам организацию аптечных пунктов в населенных пунктах, где отсутствуют аптеки. Это направление требует нашего активного участия и развития», – отметил Шаймарданов.

По его словам, планируется также развивать бренд «Сделано Потребкооперацией». «Акцент будет сделан на натуральность, качество и происхождение товаров. Хотим расширить линейку заботы о здоровье – безглютеновые, витаминизированные продукты и блюда национальной кухни. Планируем развивать собственные курьерские службы, кейтеринг и выездное обслуживание», – подчеркнул руководитель Татпотребсоюза.

Он также сообщил, что особое внимание будет уделено развитию эко- и агротуризма. Для создания туристических точек используют пекарни, кондитерские, мини-цеха с дегустационными залами и возможностью приобретения продукции.

«Нужно создавать пространства для эмоций – развивать семейные и игровые зоны, делать каждый праздник незабываемым», – убежден Шаймарданов.

Ленар Гарипов: «Ключевым направлением роста потребкооперации может стать организация питания на предприятиях и в социальных учреждениях республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татпотребсоюз играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности»

За прошлый год по сравнению с 2024-м совокупный оборот потребительских обществ и кооперативов увеличился на 10% – оценил их работу первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«Татпотребсоюз играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности республики», – подчеркнул он.

При этом замминистра отметил, что райпо и кооперативы недостаточно активно используют гранты и субсидии Минсельхозпрода для запуска проектов и предпринимательских инициатив по обновлению материально-технической базы.

«Вопрос эффективного использования имущества актуален и для собственных объектов недвижимости потребительской кооперации. Их площади не должны пустовать. Одно из решений – перепрофилирование, например под производство товаров. Это позволит также создать новые рабочие места. Прошу совместно с районами провести инвентаризацию пустующих площадей объектов и обеспечить их использование на 100%», – добавил он.

Ключевым направлением роста потребкооперации, по словам Гарипова, может стать организация питания на предприятиях и в социальных учреждениях республики. «Это возможно организовать в каждом районе. Важно развивать и новые направления работы. Например, сельский туризм. У кооператоров есть ресурсы и опыт для организации этой работы», – заявил он.

Виталий Бродский: «В Татарстане созданы лучшие условия для работы потребительской кооперации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Одно рабочее место на селе кормит несколько людей в городе»

В Татарстане созданы лучшие условия для работы потребительской кооперации, заявил присутствующий на собрании заместитель председателя Совета Центросоюза России Виталий Бродский.

«И это не секрет. И здесь важно личное участие человека. Когда человек погружен, когда он понимает, что эта структура нужна, безусловно, будет и поддержка, будут определенные программы, забота о людях, о сельчанах», – сказал он.

Бродский добавил, что процесс урбанизации неизбежен, но работа сельчан не потеряет своей актуальности. «У нас, как в экономике Советского Союза, одно рабочее место на селе кормит несколько людей в городе. По-другому никак не получится», – отметил он.

Депутат Госдумы Анатолий Иванов в свою очередь предложил главам районов для питания в школах, детских садах и других социальных учреждениях использовать только продукцию райпо. «Каких только испорченных товаров сейчас нет, лучше брать только у райпо. У них хорошие продукты питания», – подчеркнул он.

В завершение собрания Шаймарданов напомнил, что в этом году исполняется 195 лет со дня создания первого потребительского общества в России, 158 лет образования первого кооперативного общества в Казанской губернии и 110 лет Союзу потребительских обществ Татарстана. «Эти события стали поводом для принятия важного решения о проведении в июле в Казани Международного форума потребительской кооперации», – заявил он.