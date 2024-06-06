На объектах Игр БРИКС в Казани будут трудиться 57 медицинских бригад

На объектах Спортивных игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, будут трудиться 57 медицинских бригад. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Для оперативного реагирования и решения вопросов по медицинскому обеспечению участников Игр организован Главный операционный центр. Кроме того, на базе казанской поликлиники №21 будет организована спортивная поликлиника.

На объектах Игр запланирована работа 23 медицинских пунктов и 27 мобильных медицинских бригад, организованы дежурства 30 бригад скорой медицинской помощи.

Для медицинского обеспечения привлекаются медицинские работники, которые участвовали в обеспечении «Игр Будущего» и прошли обучение по спортивной медицине.

«Наши специалисты участвовали в медицинском обеспечении Игр Будущего, Чемпионатов мира по футболу, водным видам спорта, Универсиады и других крупных международных событий, – отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин. – Мы приложим все усилия, чтобы у наших гостей остались только приятные впечатления от посещения гостеприимной Казани!».

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из 97 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.