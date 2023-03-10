Потребительская активность в Поволжье в начале года остается сдержанной

В январе – феврале 2023 года потребительская активность показывала разнонаправленную динамику: в январе был рост, но оценки бизнеса в феврале были более умеренными. Об этом сообщается в бюллетене ЦБ «Региональная экономика», со ссылкой на Волго-Вятское ГУ Банка России, в структуру которого попадет и Республика Татарстан.

По данным регулятора, опрошенные ретейлеры сообщили о снижении продаж в феврале по сравнению с прошлым месяцем. Особенно это отметили продавцы бытовой техники и электроники, товаров для дома и ремонта. Также о снижении посещаемости сообщали и представители торговых центров: замена арендаторов после ухода магазинов иностранных брендов происходит медленно.

С оценками потребительской активности коррелируют и данные по динамике цен. Так, хотя годовая инфляция в январе замедлилась, месячные темпы роста цен с устранением сезонности увеличились, что во многом было связано с волатильными ценами на овощи и услуги зарубежного туризма, а также разовыми факторами (увеличением тарифов железнодорожного транспорта). Впервые с апреля прошлого года наблюдался и рост цен на электронику. Опрошенные ЦБ предприятия отмечали и усиление негативного влияния динамики валютного курса на их деятельность. Да и в целом ценовые ожидания ретейлеров в феврале возросли.

«Помимо высокой склонности к сбережению и снижения доходов населения, динамику продаж по-прежнему сдерживал сокращенный ассортимент товаров длительного пользования (легковых автомобилей, электроники, одежды и обуви). Продажи автомобилей, по оценкам бизнеса, сохранились на уровне конца года. В одном из автосалонов отметили, что клиенты готовы приобретать автомобили в соседних регионах при наличии скидок. Активно рос спрос на автомобили новых азиатских марок», – сообщают в ГУ.

Посещаемость общепита и заполняемость гостиниц также уменьшились, «но бизнес сохраняет позитивные ожидания в связи с развитием туристического потенциала регионов и проведением всероссийских фестивалей».