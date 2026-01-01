На новогодних праздниках в Казани продолжат закрывать парковки из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ночам в новогодние праздники будет вновь проводиться уборка снега на некоторых улицах столицы Татарстана. Из-за этого горожан просят временно отказаться от использования расположенных там муниципальных парковок, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, завтра, 2 января, с 21.00 до 23.00 уборка снега будет проходить на следующих участках:

– улица Шамиля Усманова – нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Энергетиков;

– улица Сибгата Хакима – местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Мусина;

– улица Абсалямова – местный проезд, четная сторона улицы от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская;

– улица Абсалямова – местный проезд, нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Сибагат Хакима до пересечения с улицей Чистопольская, а также также обе стороны улицы от пересечения с улицей Чистопольская до пересечения с проспектом Ямашева;

– улица Меридианная – четная сторона улицы возле дома №6 по улице Меридианная.

Кроме того, с 21.00 2-го числа до 6.00 3-го числа будут чистить от снега парковки в следующих местах:

– улица Пушкина – нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Профессора Нужина до пересечения с улицей Профсоюзная;

– улица Дзержинского – четная сторона улицы от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Кави Наджми со стороны парка «Черное озеро», вдоль дома №16 по улице Дзержинского, а также от пересечения с улицей Кави Наджми до пересечения с улицей Лобачевского;

– улица Театральная – обе стороны улицы от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Большая Красная;

– площадь Свободы – по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Театральная;

– улица Пушкина – четная сторона улицы от пересечения с улицей Большая Красная до пересечения с улицей Бассейная;

– улица Толстого – вдоль дома N№67 по улице Большая Красная;

– улица Нариманова – обе стороны улицы от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей Парижской Коммуны;

– улица Нариманова – нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Парижской Коммуны до дома №63 по улице Нариманова;

– улица Нариманова – нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Тази Гиззата до пересечения с улицей Чернышевского;

– улица Нариманова – обе стороны улицы от пересечения с улицей Галиаскара Камала до пересечения с улицей Межлаука;

– улица Тази Гиззата – обе стороны улицы от пересечения с улицей Лево-Булачная до пересечения с улицей Исхаки, четная сторона улицы от пересечения с улицей Исхаки до пересечения с улицей Бурхана Шахиди, обе стороны улицы от пересечения с улицей Бурхана Шахиди до пересечения с улицей Ямская.

Впоследствии чистить парковки от снега будут также 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 января.

Власти Казани просят водителей заранее переставлять свои транспортные средства с указанных участков. Это позволит спецтехнике беспрепятственно провести работы по вывозу снега, что необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в утренние часы пик, пояснили в городской администрации.