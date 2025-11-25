Парковки в Казани будут бесплатными в новогодние праздники в 2026 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

График работы муниципальных парковок на 2026 год утвердили в Казани. В определенные праздничные даты парковка на улицах города будет бесплатной. Проект постановления Исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Платить за размещение автомобиля не потребуется 1, 2, 5-9 января, 23 февраля, 9 марта, 1 и 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября, а также 31 декабря.

Бесплатный режим будет действовать и в дни Ураза-байрама и Курбан-байрама.