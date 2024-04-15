На нижнем бьефе Нижнекамского водохранилища повысился уровень воды

На нижнем бьефе Нижнекамского водохранилища зафиксировано повышение уровня воды. Пока критических показателей нет, уровень воды в пределах нормы, но с потеплением и дождливой погодой ситуацию необходимо держать на круглосуточном контроле, поручил на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Там у нас находятся уязвимые с точки зрения подъема воды участки. Это садовые товарищества „Бережок“ и „Энергетик“, есть гидротехнические сооружения, которые защищают их от подтопления. Нужно внимательно наблюдать, должен быть круглосуточный пост, там много дачных домов, многие имеют садовые участки и имущество. Комсомольский район работает совместно с руководством СНТ. Необходимо привлечь руководителей этих садовых обществ, наверняка есть чаты. Заранее нужно предупредить», — отметил спикер.

Градоначальник подчеркнул, что Кама вскрылась, но большого подъема воды пока не наблюдается.

«Кама вскрылась, но с верховьев Камы с учетом повышения температур, безусловно, ожидаем немалое количество воды. Нужно держать на контроле, погода преподносит сюрпризы в целом по стране. Да и у нас в этом году река Челна сюрприз сделала», — поделился прогнозами Магдеев.