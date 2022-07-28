На Нижнекамскнефтехиме по делу «Гемонта» работают следователи

Сегодня на территорию Нижнекамскнефтехима пришли с «визитом» силовики. Причиной стало уголовное дело в отношении турецкой фирмы «Гемонт».

«На территории "Нижнекамскнефтехима", где много лет располагался офис компании "Гемонт" как подрядчика по строительным проектам, правоохранительные органы проводят мероприятия по расследованию обстоятельств в рамках ранее возбужденного дела об уклонении "Гемонтом" от уплаты налогов», — сообщил «Татар-информу» официальный представитель «Нижнекамскнефтехима».

Напомним, что турецкий подрядчик «Гемонт» стал героем новостных сводок в начале марта, когда рабочие на производстве устроили масштабные забастовки, требуя проиндексировать зарплату.

Спустя несколько недель в офисе «Гемонта» прошли обыски. Это были связано с возбужденным уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным агентства, речь идет о двух возбужденных уголовных делах – сумма невыплаченных налогов, фигурирующая в материалах одного из дел 366 млн рублей, в материалах второго дела речь идет о 228 млн рублей недоплаченных налогов.