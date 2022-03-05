Рабочим турецкого предприятия в Нижнекамске проиндексируют зарплату

5 марта в Нижнекамске работники компании «Гемонт» устроили забастовку с требованием проиндексировать заработную плату.

Как пояснили «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района, забастовка на предприятии — результат резкого скачка доллара, ежедневное увеличение курса валюты, так как сотрудники получают зарплату в рублях, однако из-за падения курса российской валюты при конвертации в доллары значительно теряют в деньгах.

На митинг приехал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Ему удалось уладить ситуацию.

«Он разрешил ситуацию, предоставив срок выплаты денежной суммы по реестру, предоставленным ООО „Гемонт“, до 14.00 текущего дня. ООО „Гемонт“ составило реестр заработной платы по согласованному с рабочими курсу 90 рублей за доллар. До конца дня заработная плата будет перечислена всем рабочим предприятия», — уточнили в пресс-службе.

Также источник добавил, что сотрудники «Гемонта» зарплату получили, задержек не было, но получили ее по не обновленному курсу доллара. Требованием сотрудников было возместить разницу, о чем и была достигнута договоренность на сегодняшний день.

Турецкая фирма «Гемонт» использует свои производственные мощности в Нижнекамске в качестве основной производственной базы, а также создает местные производственные мощности в зависимости от местоположения проектов. На данный момент выполняются работы по строительству завода ЭП-600.