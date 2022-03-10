По делу об уклонении от уплаты налогов в компании «Гемонт» прошли обыски

В турецкой фирме «Гемонт» в Нижнекамске прошли обыски, как стало известно «Татар-информу» связано это с возбужденным уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«В обысках принимали участие оперативные сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Татарстану», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ также участвовали в обысках.

По данным агентства, речь идет о двух возбужденных уголовных делах – сумма невыплаченных налогов, фигурирующая в материалах одного из дел 366 млн рублей, в материалах второго дела речь идет о 228 млн рублей недоплаченных налогов.

Ранее агентство сообщало, что 5 марта работники компании «Гемонт» устроили забастовку, требуя проиндексировать зарплату.

В администрации Нижнекамска агентству объяснили, что забастовка стала результатом скачка курса валюты – зарплата выплачивалась в рублях, но при конвертации в доллары работники теряли в деньгах. До конца того же дня зарплату обещали пересчитать и выплатить разницу.

Турецкая фирма «Гемонт» свои производственные мощности в Нижнекамске использует как основную производственную базу. Кроме того, она создает производственные мощности в зависимости от местоположения проектов. На данный момент выполняются работы по строительству завода ЭП-600.