На набережной Казани открыли универсальную спортивную площадку

На набережной Казани с видом на Кремль появилась новая универсальная спортивная площадка. До недавнего времени территория пустовала, а теперь здесь установлен мобильный спортивный комплекс с тренажерами, турниковой рамой и зоной для занятий.

Именно благодаря развитию проекта «Гонка Героев» у спортсменов появилась возможность тренироваться круглогодично не только в Менделеевске, где уже четыре года подряд проходят масштабные соревнования и в этом году разыгрывался Кубок России, но и в столице республики.

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев отметил значение площадки для популяризации спорта.

«Каждый, кто участвовал в "Гонке Героев", знает, как это классно, интересно и что это настоящий тимбилдинг. Мы надеемся, что здесь появятся новые звездочки и новые спортсмены, которых мы будем видеть и на тренировках, и на соревнованиях. Спорт становится модным, и это здорово», – сказал он.

Открытие площадки стало заметным событием и в градостроительном плане. Директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина подчеркнула уникальность нового объекта.

«Удивительное место для площадки. Посмотрите, какой вид открывается! Это потрясающе, что ребята смогут тренироваться здесь каждый день. Такое возможно только благодаря людям, у которых есть мечта и которые двигают цели вперед», – отметила Зиннатуллина.

Площадка оборудована всем необходимым: 12-метровым контейнером с местом для хранения инвентаря, раздевалками, уличными тренажерами, прорезиненным покрытием для безопасности.

Здесь смогут готовиться не только спортсмены, но и будущие инструкторы гонки.

«Ежегодно число участников "Гонки Героев" в Менделеевске растет. Но мы наблюдаем дефицит профессиональных инструкторов, поэтому вынуждены ограничивать число участников. Эта площадка станет местом роста для будущих тренеров и профессионалов», – отметил заместитель генерального директора соревнований Юрий Разбежкин.

Руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров добавил, что «Гонка Героев» в Менделеевске запустила цепную реакцию.

«Это здорово, когда инициатива небольшого города дает толчок развитию в крупных мегаполисах. Значит, мы движемся в правильном направлении», – подчеркнул он.

О важности взаимодействия власти, бизнеса и спортивных организаций сказал и руководитель технического департамента «Гонки Героев» Денис Закиров.

«Эта площадка – результат уникального сотрудничества. Так же, как и сама "Гонка Героев", она стала примером того, как объединяются усилия города, бизнеса и спортсменов», – отметил он.

В Менделеевске ранее открыли воркаут-площадку, а в ближайшее время там начнется монтаж 100-метровой трассы для гонок с препятствиями.

Теперь и в Казани, и в Менделеевске спортсмены смогут тренироваться круглогодично, развивая силу, выносливость и командный дух.