Рекордную трассу «Гонки Героев» в Менделеевске преодолели 3,3 тыс. участников

Единственный в России малый город, принимающий «Гонку Героев», – Менделеевск – в этом году сравнялся с крупными столицами по числу участников и превзошел остальные города страны по длине трассы.

В День физкультурника здесь состоялась «Гонка Героев. Битва эпох: Часть 2» – событие в рамках проекта «Лето в Татарстане». Мероприятие собрало 13 тысяч гостей, из которых 3300 вышли на старт. Протяженность трассы составила рекордные 12 километров, на которых расположили 41 препятствие – больше, чем в любом другом городе России.

«Это уже четвертая гонка в Менделеевске, но впервые она прошла в федеральном масштабе. Приехали спортсмены со всей страны, в том числе чемпионы Европы и олимпийские чемпионы. Мы принимаем команды из Китая и других стран, город становится настоящей площадкой дружбы народов», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

По словам директора АНО «Гонка Героев» Дениса Анникова, на старт выходят люди с сильным характером, готовые преодолевать грязь и испытания, чтобы непременно дойти до финиша.

Впервые на трассе в Менделеевске прошел Кубок России по гонкам с препятствиями на дистанции 10–11 км. Среди мужчин победителем стал Сергей Грицак, за ним финишировали Игорь Крючков и Николай Бажанов. Среди женщин лидировала Юлия Ахтямова, второе место заняла Анастасия Навродская, третье – Нубар Гиносян.

Корпоративный чемпионат «Аммоний/ГК „Азот“» в этом году получил призовой фонд: победители индивидуального зачета получили от 15 до 40 тысяч рублей. На старт вышло более 300 корпоративных команд (в 2023 году – 234). Главный приз – 150 тысяч рублей – завоевала команда «Ядран-1», «Аммоний спорт» занял второе место (100 тыс. руб.), третьим стало «КАО „Азот“» из Кемерово (50 тыс. руб.).

Церемония открытия напоминала Олимпийские игры: факел пронесли ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев и ветеран СВО Айдар Нуриев, подчеркнув связь поколений защитников страны.

В этом году «Гонка Героев» снова прошла в формате «Битвы эпох» – на старт вышли взводы в костюмах: невест, динозавров, ирландцев, моряков, хип-хоперов, пиратов, пилотов и стюардесс. В числе участников была и солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова, для которой гонка стала дебютной.

Приз за лучший костюмированный взвод (50 тыс. руб.) получили «невесты» из Москвы. Дополнительно жюри присудило первое место женской команде «Огненный рубеж» из «Аммония» за точное соответствие образу. Девушки посвятили забег героям прошлого и настоящего.

Организаторы подготовили для фан-зоны квест «Золото Татарстана»: спрятанный «клад» оказался 5 тысячами порций чак-чака от «Челны хлеб» и 5 тысячами бутылок воды. На финише участников встречала пожарная машина, отмывавшая их от грязи после болот и рвов.

«Трасса проработана до мелочей, атмосфера потрясающая. Чак-чак особенно порадовал», – отметили участники из Москвы.

Погода благоприятствовала: после дождя накануне трасса стала еще грязнее, а в день старта светило солнце. Препятствия были оформлены в духе разных эпох, включая исторические объекты Татарстана и Менделеевска. Среди новинок – «Башня Сююмбике» и «Бондюжский боярд» (Бондюга – старое название города). Участники преодолели «пик Коммунизма» и финишировали на «Эвересте».

Менделеевск в этот день принял рекордное количество зрителей, включая гостей из Новосибирска, Красноярска, Сургута и даже с Кипра.

Часть препятствий останется на следующий год, но третьей части «Битвы эпох» не будет: в 2026 году гонка отметит юбилей и пройдет в новой концепции. Традиция рок-концерта сохранится: в этом году хедлайнерами стали «Прогульщики» и «Мураками».

Масштабный проект «Лето в Татарстане» запущен с 1 июня по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. Он объединяет сотни событий – от дворовых праздников до крупных фестивалей. В его рамках проводят спектакли, конкурсы, мастер-классы и другие события.