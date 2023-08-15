На мосту на М12, связывающем Центральный и Приволжский ФО, завершили укладку асфальта

Фото: телеграм-канал Минтранса России

На мосту через реку Оку на трассе М12 завершилась укладка последних метров асфальтобетона. О ходе работ на главном объекте 4-го этапа строительства рассказал Минтранс России.

В министерстве отметили, что до запуска движения рабочим предстоит отрегулировать натяжение вант и проверить прочность моста.

«Именно этот мост связывает Владимирскую и Нижегородскую области, Центральный и Приволжский федеральные округа. Его длина — 1,4 км, а суммарный вес металлоконструкций обоих направлений — более 6,5 тыс. тонн», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Минтрансе подчеркнули, что вантовая система более чем на половину отечественного производства. Объект стал экспериментальной площадкой для применения этих технологий. Благодаря этому, подчеркивается в сообщении, следующая конструкция может стать отечественной на 100%.

Строительство проведено в рекордные сроки. Планируется, что первые машины смогут проехать по мосту через Оку уже в сентябре — одновременно с открытием остальной трассы.

Напомним, что 8 августа в Татарстане завершилась стыковка моста, соединяющего Верхнеуслонский и Лаишевский районе республики. Это самый протяженный мост на всей трассе М12. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Строительство скоростной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» ведется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Завершить ее в ускоренном режиме поручил Президент России Владимир Путин.