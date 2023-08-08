Минниханов и Хуснуллин приняли участие в стыковке моста через Волгу на М12

Надвижку пролетного строения завершили сегодня на строящемся мосту через Волгу на автомобильной дороге М12. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мечты сбываются! Мы в республике мечтали о мосте через Волгу, и сегодня мы стыкуем этот мост», — заявил руководитель РТ

Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину, Правительству страны, а также мостостроителям и всем работникам транспортной и дорожной сферы.Он также поздравил специалистов с наступающим профессиональными праздником — Днем строителя.

Хуснуллин участвовал в мероприятии в режиме ВКС. «Сегодня, на месяц раньше запланированного срока, завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Татарстане и на всей автодороге М12 „Восток“», — заявил он.

Зампред Правительства России отметил, что новый мост даст толчок развитию инфраструктуры всего правого берега Волги возле Казани, а также снизит нагрузку на существующий транспортный переход.

«Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя. Ждём всей страной возможность поехать по этому мосту», — заключил Хуснуллин.

Напомним, что Рустам Минниханов уже поделился с подписчиками фотографиями с события.

Мост через Волгу — самое протяженное искусственное сооружение навсем протяжении трассы М12. Объект строится в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».