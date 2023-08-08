Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Хуснуллин приняли участие в стыковке моста через Волгу на М12
Надвижку пролетного строения завершили сегодня на строящемся мосту через Волгу на автомобильной дороге М12. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мечты сбываются! Мы в республике мечтали о мосте через Волгу, и сегодня мы стыкуем этот мост», — заявил руководитель РТ
Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину, Правительству страны, а также мостостроителям и всем работникам транспортной и дорожной сферы.Он также поздравил специалистов с наступающим профессиональными праздником — Днем строителя.
Хуснуллин участвовал в мероприятии в режиме ВКС. «Сегодня, на месяц раньше запланированного срока, завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Татарстане и на всей автодороге М12 „Восток“», — заявил он.
Зампред Правительства России отметил, что новый мост даст толчок развитию инфраструктуры всего правого берега Волги возле Казани, а также снизит нагрузку на существующий транспортный переход.
«Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя. Ждём всей страной возможность поехать по этому мосту», — заключил Хуснуллин.
Напомним, что Рустам Минниханов уже поделился с подписчиками фотографиями с события.
Мост через Волгу — самое протяженное искусственное сооружение навсем протяжении трассы М12. Объект строится в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»