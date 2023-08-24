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Культура 24 августа 2023 16:25

На мост «Миллениум» в Казани «повесили» гигантское татарское украшение

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На этой неделе в соцсетях распространилось видео казанского моста «Миллениум», на котором раскачивается огромная серьга в татарском национальном стиле. Подпись к видео приглашает пользователей на фестиваль «Печэн базары», который пройдет уже в эти выходные.

Ролик был подготовлен альметьевской студией визуальных эффектов Dalina graphics по просьбе проекта «Миллиард.Татар». За съемку отвечал оператор студии Бай Хәйруллин. Интервью с руководителем студии Айнуром Давлетовым можно прочитать здесь.

Напомним, 26 августа на набережной озера Кабан в Казани будет проходить юбилейный фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»). На 10-летие татарского феста организаторы приготовили модную акцию Fashion tatar, организованную проектом «Миллиард.Татар». На ней выберут татарских Кена и Барби.

Также на фестивале представят образовательные проекты, музыку и ярмарку мастеров, которые приедут из Москвы, Уфы, Омска, Тюмени.

#мост миллениум
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