На фестивале «Печән базары» в Казани выберут татарских Кена и Барби

Фото: «Татар-информ»

В Казани в рамках фестиваля современной татарской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар») пройдет акция Fashion tatar, организованная проектом «Миллиард.Татар». На ней выберут татарских Кена и Барби, сообщили организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

Акция направлена на популяризацию татарского, национального, современного костюма, пояснила член оргкомитета акции, участница проекта «Миллиард.Татар» Регина Яфарова.

«26 августа, в субботу, жители и гости столицы Татарстана должны будут сфотографироваться в стиле татарской Барби и татарского Кена (в приоритете розовый цвет и современный образ) на специальной фотозоне фестиваля у памятника Марджани на набережной Кабана», – рассказала она.

После создания фотографии ее необходимо будет разместить в социальных сетях с хештегом #fashiontatarmt.

Размещать фотографии в социальных сетях нужно будет 26 августа с 12.00 – 17.30. В этот же день в 19.00 состоится подведение итогов конкурса и награждение за лучшие образы.

Акция проходит при поддержке Министерства культуры РТ и АО «Татмедиа».