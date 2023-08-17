«Печән базары»: что приготовил на юбилей крупнейший татарский фестиваль Казани?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цель нашего фестиваля изначально была пропаганда татарской одежды»

В этом году фестивалю современной татарской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар») исполняется десять лет. Одной из фишек феста станет модная акция FASHION TATAR.

«Целью нашего фестиваля изначально была пропаганда татарской одежды, причем в повседневности. Главным условием участия в нем было то, что участники и гости обязательно должны приходить в татарском костюме или с какими-то национальными элементами. И это должен был быть не театрализованный костюм, а тот, в котором можно ходить в обыденной жизни. Но со временем наш фокус внимания сместился на ярмарку поскольку было очень много дизайнеров и со всеми нужно было работать, и тема с костюмами ушла в тень, поэтому мы хотим в этом году актуализировать эту тему», - открыла пресс-конференцию в «Татар-информ» основательница «Печән базары», журналист Гульназ Бадретдин.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Важная мысль во всем этом то, что мы поддерживаем бренды и дизайнеров «Печән базары». Я тоже была дизайнером и всегда у людей возникает вопрос: «Все вещи красивые, но как я могу носить это в современной жизни?», и есть крайности, когда надевают все и сразу от украшений до обуви, и не надевают вообще ничего. Модный показ, который будет проходить на фестивале, как раз покажет, как можно в современной жизни носить одежду, которая будет представлена на маркете, это и аксессуары, и обувь, и одежда», - рассказала основательница школы татарского рукоделия qul eşe, организатор модного показа на «Печән базары» Мира Рахмат.

Мира Рахмат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 10 лет «Печән базары» взрастил дизайнеров, которые когда-то приходили на локацию фестиваля в качестве покупателей и это говорит о том, что одежда, обувь и аксессуары с национальным орнаментом востребованы, а фестиваль поддерживает местных производителей. О развитии говорит и то, что география ремесленников, которые приезжают раз в год в Казань специально на фестиваль «Печән базары» расширяется. Участники маркета приезжают из Москвы, Уфы, Омска, Тюмени и других городов.

«Альбина Ахметгалеева, которая создает трикотажные изделия с татарским орнаментом и ее бренд IDEL появился после того, как она несколько лет посещала наш фестиваль. Самый яркий кейс у бренда платков Tatar scarf, которые создает Елена Габдрахманова. Она тоже пришла на «Печән базары» и поняла, что эта ниша свободна и платков с орнаментом нет», - поделилась Гульназ Бадретдин.

Гульназ Бадретдин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Собрать look из вещей участников маркета «Печән базары»

Фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печән базары» проводится с 2013 года. На протяжении 10 лет на набережной озера Кабан проходит ярмарка мастеров, на которой участники представляют свои изделия: одежду и аксессуары с татарским орнаментом, украшения, посуду ручной работы, игрушки, натуральную косметику и многое другое. Отметить 10-летие решили именно модным показом объяснила основательница фестиваля.

«У нас будут участвовать не профессиональные модельеры, мы полностью соберем образы из вещей участников маркета «Печән базары». Таким образом мы хотим показать, что, приходя на «Печән базары» можно с ног до головы собрать полный лук, с национальными акцентами. Ведь в первый год проведения нашего фестиваля, у нас на маркете было всего 12 участников, а в этом году нам пришло 300 заявок, но из-за ограниченности мест, мы отобрали только 100 из них», - поделилась Гульназ Бадретдин.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На локациях фестиваля также проходят лекции, выступления музыкантов, показы фильмов и другие развлечения для гостей.