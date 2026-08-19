Свыше 180 компаний подтвердили участие в выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия»

Дмитрий Гуськов: Свыше 180 компаний примут участие в выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участие в международной специализированной выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия» подтвердили более 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов на пресс-конференции «Татар-информа».

«Свое участие сегодняшний день подтвердили свыше 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китайской Народной Республики», – сообщил замминистра промышленности и торговли РТ.

Первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев отметил, что число стендов увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Игорь Астафьев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Благодаря постоянному взаимодействию с нашим Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан мы не только не снизили долю, а впервые увеличили масштаб – у нас существенно увеличилось количество стендов, порядка 15%. Выставка будет масштабной», – сообщил Астафьев.

Впервые в выставке примут участие компании из Ирана, добавил он.

«Несмотря на сложности в международной повестке, они приняли решение активно принять участие в выставочной и деловой программе», – пояснил Астафьев.

Международная специализированная выставка станет частью Татарстанского нефтегазохимического форума, который состоится 26–28 августа на площадке «Казань Экспо». Основная деловая программа форума рассчитана на первые два дня, третий день посвятят молодежным мероприятиям.

В программу также войдут международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика. Впервые пройдет технологический день СИБУРа и Татнефти.

В 2025 году мероприятие прошло в год 75-летия «Татнефти», поэтому значительная часть программы была связана с развитием нефтяной отрасли республики и перспективами нефтегазохимического комплекса.

В открытии форума участвовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Впервые программа мероприятия была рассчитана на три дня: отдельный день посвятили молодежи и подготовке будущих специалистов для отрасли.

На пленарной сессии эксперты обсудили вызовы для нефтяной отрасли, среди которых назвали снижение объемов добычи и бурения, необходимость повышения эффективности разработки месторождений и внедрение цифровых технологий.

В рамках форума прошла международная специализированная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. В ней приняли участие около 200 компаний из 20 регионов России и зарубежных стран. Участники представили оборудование, технологии и решения для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей. По итогам мероприятия в прошлом году участники подписали 12 контрактов.