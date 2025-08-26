Минниханов осмотрел выставку Kazan Oil, Gas & Chemistry

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry открылась сегодня в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел экспозицию и ознакомился с новинками отрасли.

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов. Как отметил Минниханов на церемонии открытия форума, в ней принимают участие около 200 ведущих отраслевых компаний России и зарубежных стран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первыми Раис РТ осмотрел экспозиции «Татнефти», СИБУРа и ТАИФа. Здесь ему показали образцы продукции компаний и рассказали о достижениях и планах на дальнейшее развитие.

В целом же на выставке можно увидеть огромное количество так или иначе связанных с нефтегазохимическим комплексом производителей, которые заняты в разных сферах – начиная от сырья и инструментов и заканчивая беспилотниками, логистическими компаниями и крупным машиностроением.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К примеру, «Транснефть» показала макет взрывозащищенного электродвигателя, а Академия наук Татарстана – новые композитные материалы. Много стендов посвящено композитным трубам и кабелям, а также различным клапанам, переходникам и инструментам для монтажа.

Особенной стала посвященная 80-летию Победы экспозиция «Дважды победители». На ней рассказывается о работе нефтяников, газовиков и химиков ТАССР во время Великой Отечественной войны и восстановления страны после Победы. На стенде представлено свыше 400 экспонатов: подлинные приказы, редкие архивные документы, письма с фронта, личные вещи ветеранов, военная форма, костюм работника кислотного производства, макеты оружия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не обошлось и без видеоматериалов о подвигах тружеников тыла, историй ветеранов и эвакуированных научных коллективов, внесших неоценимый вклад в оборонную мощь страны.

Экспозиция раскрывает не только воинский, но и трудовой подвиг советского народа, а также освещает послевоенное восстановление страны.

На выходе из павильона расположились площадки ProSkills – гостям предлагали попробовать себя в роли специалистов различных профессий с помощью виртуальной реальности.