На модернизацию коммунальной инфраструктуры в России направят 4,5 трлн рублей

В России в рамках нового национального проекта «‎Инфраструктура для жизни» на модернизацию коммунальной инфраструктуры из различных источников до 2030 года направят 4,5 трлн рублей. Об этом на проходящем в Казани региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

«Я призываю всех очень вдумчиво подойти к определению объектов, которые войдут в эту программу. Оцените развитие населенного пункта, необходимость модернизации того или иного объекта, оцените свои возможности по дальнейшей эксплуатации и содержанию этого объекта», — подчекрнул он.

Замминистра строительства и ЖКХ также отметил, что на данный момент вместе с Фондом развития территорий и регионами России ведомство формирует перечень объектов, которые войдут в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект. Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов.