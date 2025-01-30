Сенатор Андрей Шевченко: «Важно поменять подход к развитию ЖКХ»

Система ЖКХ была выстроена в советское время, поэтому сегодня необходимо ее менять. Но делать это резко нельзя, иначе можно попросту ее сломать, заявил журналистам сенатор Российской Федерации от Оренбургской области, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко. Он принимает участие в региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» в Казани.

«На мой взгляд, сегодня настало время пересмотреть и переосмыслить работу управляющих компаний. Подход к управляющим компаниям, к лицензированию, к требованиям, к ответственности. Второе, очень важна сегодня прозрачность тех программ, которые мы заводим в ЖКХ. С одной стороны, мы говорим, что нам нужны очень-очень большие деньги. Да, действительно, ЖКХ — это та область, которая, к сожалению, отстает в развитии даже от того же строительства. Но очень важно не просто деньги вбрасывать в то, что видно на первый взгляд, коммуникации, коммунальные сети, важно поменять сам подход сегодня к развитию ЖКХ», — заметил Шевченко.

Он также подчеркнул, что в России в разных локациях условия для применения законов отличаются.

«Мы с коллегами проехали в том числе и северные территории. Когда приезжаешь из Центральной России, допустим, в Якутию, ты понимаешь, что, вроде бы страна-то одна, законы одни, но условия разные. И нам очень важно настраивать в том числе и эти механизмы для того, чтобы этот федеральный закон и подходы работали везде, на всей территории Российской Федерации», — заключил Андрей Шевченко.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».