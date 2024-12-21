Мэрия просит жителей Казани сохранять спокойствие после атаки беспилотников

Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Как сообщает Мэрия города, пожарные работают на месте возгорания.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их тёплыми вещами и питанием.

Мэрия Казани просит жителей города сохранять спокойствие. При возникновении новостей о БПЛА не стоит отправляться на место событий, потому что там оперативно работают спецслужбы, оказывающие помощь.

«Татар-информ» рассказывал, что около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан. На место выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.