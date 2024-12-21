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Новости Татарстана и Казани
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Мэрия просит жителей Казани сохранять спокойствие после атаки беспилотников
Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.
Как сообщает Мэрия города, пожарные работают на месте возгорания.
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их тёплыми вещами и питанием.
Мэрия Казани просит жителей города сохранять спокойствие. При возникновении новостей о БПЛА не стоит отправляться на место событий, потому что там оперативно работают спецслужбы, оказывающие помощь.
«Татар-информ» рассказывал, что около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан. На место выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.
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