На месте схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск обнаружили еще одного погибшего

На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск нашли тела двух человек, сообщает пресс-служба РЖД. Ранее следователи обнаружили под одним из опрокинувшихся вагонов тело мужчины.

«Не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Ведутся поиски», – добавили в компании.

Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда №511 сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава РФ, в результате ЧП пострадали 40 человек.

В РЖД заявили, что родственники погибших получат выплаты в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тыс. рублей.

UPD. Девочка, которая числилась пропавшей без вести после схода поезда в Коми, найдена живой, сообщили власти.