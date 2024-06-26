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Девять вагонов пассажирского поезда сошли с путей на перегоне в Республике Коми
Пассажирский поезд Воркута – Новороссийск сошел с рельсов в Республике Коми, сообщает РЖД.
«На перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск», – говорится в сообщении.
К месту направлены оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Движение поездов на участке приостановлено.
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