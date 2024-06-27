Под одним из опрокинувшихся вагонов поезда в Коми нашли тело мужчины

Под одним из опрокинувшихся вагонов пассажирского поезда в Республике Коми следователи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Вечером 26 июня поступило сообщение о том, что на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск. Всего в составе было 14 вагонов. По данным РЖД, всего в поезде находились 232 человек.

Как сообщили в Минздраве, в результате пострадали 40 человек. Реанимация и операции пострадавшим не потребовались. Остальные пассажиры поезда сегодня утром были отправлены в пункты назначения по специальному графику, добавили в РЖД.

По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело.