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Под одним из опрокинувшихся вагонов поезда в Коми нашли тело мужчины
Под одним из опрокинувшихся вагонов пассажирского поезда в Республике Коми следователи обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
Вечером 26 июня поступило сообщение о том, что на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми сошло 9 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск. Всего в составе было 14 вагонов. По данным РЖД, всего в поезде находились 232 человек.
Как сообщили в Минздраве, в результате пострадали 40 человек. Реанимация и операции пострадавшим не потребовались. Остальные пассажиры поезда сегодня утром были отправлены в пункты назначения по специальному графику, добавили в РЖД.
По факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело.
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