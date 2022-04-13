На месте строительства двух храмов в Пестречинском районе произведен геодезический замер

На местах строительства двух храмов в Пестречинском районе Татарстана, в райцентре Пестрецы и деревне Званка, произведен геодезический замер. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Благочинный Пестречинского округа отец Ярослав Петрущенков сегодня утром посетил райцентр Пестрецы. Совместно с представителями администрации района и коммунальных служб он осмотрел участок. Были проведены геодезические замеры и забиты колышки на месте будущего строительства храма.

«К сожалению, препятствием для начала строительства являются высоковольтные линии, проходящие по участку. К 2024 году их обещают перенести. В настоящее время необходимо приготовить всю проектную документацию», — отметил отец Ярослав.

Следом представители духовенства выехали в Званку, где совершили первый молебен на месте будущего строительства храма в честь святого Иоанна Русского. Вместе с представителями администрации они также совершили геодезический замер и вбили колышки по границам участка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая церковь в Пестрецах будет схожа с храмом Сошествия Святого Духа в Казани. Высота храма составит 23 метра. На месте строительства будущей церкви в деревне Званке побывал митрополит Кирилл. Во время выезда владыка пообщался с архитекторами, ознакомился с проектом церкви и сформулировал свои пожелания.