Новая церковь в Пестрецах будет схожа с храмом Сошествия Святого Духа в Казани

Будущая церковь в Пестрецах будет схожа с храмом Сошествия Святого Духа, который находится по улице Туфана Миннулина в Казани.

«Достигая в высоту 23 метров, объект своим величием украсит центральную улицу райцентра. На днях должна состояться встреча с проектировщиками, на которой детально будут обсуждены все вопросы», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации района Ляйсан Мифтахова.

Накануне в Пестрецах прошло рабочее совещание по строительству соборной церкви с участием духовенства и главы района Ильхама Кашапова. Встреча прошла в расширенном формате, ее участниками стали также все энергоснабжающие организации района. Они сообщили, что канализация и водопровод проходят вдоль участка, поэтому с газоснабжением проблем не будет. Сейчас прорабатывается вопрос переноса сетей электроснабжения.

«Это проблемный вопрос, — отметила собеседница агентства. — Если его удастся решить быстро, то строительство церкви начнется в ближайшее время».

Ранее в Пестрецах было определено место под строительство нового храма. Будущая соборная церковь будет располагаться между ледовым дворцом и домами по улице Казанская. Дано поручение начать процесс ее передачи.