Митрополит Кирилл навестил участника войны и осмотрел место будущей церкви в Званке

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл накануне посетил деревню Званка и село Кощаково в Пестречинском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации Пестречинского района.

Правящий архиерей в Свято-Троицком храме в Кощаково возглавил торжественную службу в память 14 тыс. младенцев-мучеников, убитых царем Иродом в Вифлееме.

Затем вместе с главой района Ильхамом Кашаповым и благочинным Пестречинского округа иереем Ярославом Петрущенковым посетил ветеранов. Так, гости навестили участника Великой Отечественной войны Павла Корчагина, который попал на фронт в 1943 году. Ветеран участвовал в операции «Багратион» — освобождении территории Белоруссии, большей части Литвы, части территории Польши. В 40 км от Кенигсберга 8 июля 1944 года он был ранен. За ратные и трудовые подвиги Павел Корчагин награжден многочисленными медалями и орденами.

О себе ветеран рассказал, что он 1925 года рождения, ему 96 лет. Владыка поинтересовался у Павла Корчагина, пригласит ли он его на юбилей, на что участник войны ответил, что «если даст Бог» и сам он будет очень стараться.

Далее гости навестили первую старосту храма Лидию Насибулину и бывшего заместителя директора совхоза Анатолия Насибулина, стоявших у истоков возрождения Троицкого прихода в 90-е годы. Гостеприимных хозяев поздравили с Рождеством Христовым, вручили им подарки, пожелали здоровья.

В этот же день правящий архиерей в сопровождении главы района посетил деревню Званка, где осмотрел место строительства будущего храма. Владыка пообщался с архитекторами, ознакомился с проектом церкви и озвучил свои пожелания.

В конце 2021 года Митрополит Татарстанский освятил новый храм Александра Невского в Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».