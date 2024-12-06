На месте провала на улице Фучика в Казани устанавливают освещение

В Казани на улице Фучика на месте провала сейчас устанавливают освещение, чтобы усилить визуальный обзор и избежать наезда на аварийный участок.

«Татар-информ» рассказывал, что из-за образовавшейся дорожной ямы на улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина сегодня утром ограничили движение автомобилей.

Позднее в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в дорожную яму угодил легковой автомобиль марки Hyundai. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента легковушке пробило передние колеса.