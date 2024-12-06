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На месте провала на улице Фучика в Казани устанавливают освещение
В Казани на улице Фучика на месте провала сейчас устанавливают освещение, чтобы усилить визуальный обзор и избежать наезда на аварийный участок.
«Татар-информ» рассказывал, что из-за образовавшейся дорожной ямы на улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина сегодня утром ограничили движение автомобилей.
Позднее в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в дорожную яму угодил легковой автомобиль марки Hyundai. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента легковушке пробило передние колеса.
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