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Происшествия 6 декабря 2024 08:58

В Казани легковой автомобиль угодил в образовавшуюся на дороге огромную яму

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Сегодня казанцев шокировала огромная яма, образовавшаяся на проезжей части по улице Фучика. По словам очевидцев, на асфальте также образовались трещины. В Сети начали массово распространятся видео с места происшествия. На данном участке дороги городская Госавтоинспекция ввела ограничения.

Позднее в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в дорожную яму угодил легковой автомобиль марки Hyundai. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента легковушке пробило передние колеса. Автомобиль эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших

Сейчас автоинспекторы организовывают объезд аварийного участка дороги.

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