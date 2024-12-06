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Из-за дорожной ямы на Фучика ограничили движение автомобилей
Из-за образовавшейся дорожной ямы на улице Фучика со стороны улицы Завойского ограничено движение автомобилей. Об этом информирует Госавтоинспекция Казани.
«Экипаж Госавтоинспекции на месте, организовывает ограничение движения и объезд аварийного участка дороги», – говорится в сообщении.
Казанцев просят заранее планировать свой маршрут.
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