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На месте крушения самолета в Белгородской области обнаружили два черных ящика
На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены два черных ящика, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«Обнаружены оба черных ящика – прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», – указано в сообщении.
Отмечается, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна. В настоящее время найденные черные ящики переданы следователям.
Напомним, что на борту сбитого военно-транспортного самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
По данным украинских СМИ, сбить самолет могли сами Вооруженные силы Украины.
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