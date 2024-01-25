На месте крушения самолета в Белгородской области обнаружили два черных ящика

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены два черных ящика, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Обнаружены оба черных ящика – прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», – указано в сообщении.

Отмечается, что бортовые самописцы находились в хвостовой части воздушного судна. В настоящее время найденные черные ящики переданы следователям.

Напомним, что на борту сбитого военно-транспортного самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

По данным украинских СМИ, сбить самолет могли сами Вооруженные силы Украины.