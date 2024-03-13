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На мероприятии Fashion Iftar приглашенных гостей посадят вместе с остальными участниками
В этом году все участники Fashion Iftar будут размещены на одной площадке, рассказала автор проекта, основатель Modest Covered, эксперт в области благопристойной моды Джаннат Мингазова.
В прошлом году после ифтара организаторов раскритиковали за разделение участников на VIP и обычных гостей. Вип-участников посадили на втором этаже выставочного комплекса Ak Bars Retro Cars. Организаторы заверили, что в этом году будет не так.
«В этом году на втором этаже будет техническая зона. У нас группа большая, а в выставочном комплексе столько технических зон не предусмотрено. Модели будут на втором этаже. Дизайнеры будут находиться у своих брендов, с моделями. Для них будут поставлены столы. Это делается для их удобства. Всех приглашенных гостей разместим на 1 этаже», – сказала она.
Спикер также заявила, что тех, кто сидит на втором этаже, они никогда не обозначали как «вип-гостей».
«Это были люди, оказавшие поддержку мероприятию. Также там сидели гости наших партнеров. В этом году есть возможность стать меценатом Fashion Iftar, то есть оказать финансовую помощь. Эти люди пройдут на мероприятие без очереди», – сказала она.
Гелюза Ибрагимова
Ранее сообщалось, что при несоблюдении дресс-кода не пустят на Fashion Iftar.
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