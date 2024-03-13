Организаторы Fashion Iftar объявили цвета и тему мероприятия

Фото: © «Татар-информ», Рамил Гали

31 марта в Казани в выставочном комплексе Ak Bars Retro Cars пройдет очередной, 8-й по счету Fashion Iftar. На пресс-конференции в «Татар-информе» автор проекта Fashion Iftar, эксперт в области благопристойной моды Джаннат Мингазова сказала, что цветом ифтара в этом году выбран темно-зеленый. Темой станет «Герои нашего времени».

«В основе темы - любовь к своей стране. Это - проект Радика Абдрахманова «Туган батыр» и Палестина. Как национальный герой Туган батыр сражается за свою землю, народ Палестины стоит за свою родину. Здесь есть патриотизм, его надо развивать», – рассказала автор проекта.

Ожидается, что ифтар соберет 1 тыс. гостей. По словам Абдрахманова, будут и зарубежные гости.

«Fashion Iftar для нас важное мероприятие. К ифтару мы готовимся особенно. Будут обслуживание и еда ресторанного качества. Надеюсь, всем понравится. Будут гости из зарубежных стран. Этому мероприятию уделяется большое внимание со стороны арабских стран», – сказал он.

Организаторы решили заранее не сообщать имена приглашенных на ифтар артистов эстрады. Они отметили, что будут и те, кто выступал в предыдущих годах, и новые участники.

В этом году, как и в прошлом ифтаре, будет разыграна путевка на малый хадж - Умра. Также путевку вручат одному из волонтеров.

Для участия в ифтаре надо пройти регистрацию. Организаторы не назвали точное время, когда откроется регистрация, отметив, что примерно через неделю. Регистрацию можно будет пройти на телеграм-канале «Modest Covered». Прошедшим регистрацию тут же придут билеты с QR-кодом.

Fashion Iftar на 300 человек в этом году также пройдет в Дубае.

Гелюза Ибрагимова