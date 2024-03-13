Организатор Fashion Iftar: При несоблюдении дресс-кода не пустим на мероприятие

Фото: © «Татар-информ», Рамил Гали

Автор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова на пресс-конференции в «Татар-Информе» рассказала, что в этом году на мероприятии будет серьезный подход к дресс-коду. Напомним, основным цветом ифтара-2024 станет темно-зеленый.

«Очень важно соблюдать дресс-код. На 80% будет темно-зеленый цвет. В этом году серьезно относимся к дресс-коду. При несоблюдении дресс-кода можем даже не пустить на мероприятие. Соблюдение требований демонстрирует уважение к организаторам. Мы очень позитивно относимся к использованию татарских элементов. Мы хотим, чтобы мероприятие было комфортным и красивым для всех», – сказала она.

Автор проекта добавила, что на телеграм-канале Modest Covered и других соцсетях разместят гайд, связанный с дресс-кодом.

«Мы выбрали особые оттенки, они будут показаны, написаны. Также подскажем бренды, к которым можно обратиться, чтобы проще было создавать образы. Если дресс-код - темно-зеленый, а человек придет в ярко-зеленом или салатовом, то его могут и не пропустить. Мы за то, чтобы девушки были покрыты. Если кто-то еще только приходит в ислам, то можно завязать платок как тюрбан или использовать другой головной убор. Среди гостей будут и представители христианской религии, желающие познакомиться с исламом. Они тоже придут в разных головных уборах», - пояснила она.

Мингазова напомнила и об основной цели ифтара.

«Главная цель - объединить женщин. Помочь девушкам найти свой собственный стиль. Я знаю это по себе - в 15 лет я начала одеваться по канонам ислама, и мне было не очень удобно, поэтому хотелось помогать другим. Одежда - тоже язык самовыражения. Я думаю, что одежда может повлиять на решение женщины», - сказала она.

Гелюза Ибрагимова