На М12 завершили строительство левой нитки моста через Волгу

Фото: телеграм-канал ГК «Автодор»

На трассе М12 завершено строительство левой нитки моста через Волгу в сторону Москвы. Это сооружение является самым длинным на всей протяженности дороги, сообщает «Автодор».

Строительство длилось на протяжении года и восьми месяцев — с ноября 2021-го.

«Общая длина моста составляет 3362 м. Сейчас осталось надвинуть пролетное строение правой нитки моста в направлении Казани, менее 100 метров, чтобы можно было пройти пешком с одного берега Волги на другой», — говорится в телеграм-канале госкомпании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что участок трассы на территории его региона будет сдан досрочно – в этом сентябре.

Напомним, запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Задачу завершить работу над объектом раньше срока поручил Президент России Владимир Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что для республики – крупного промышленного региона с объемными грузоперевозками – эта магистраль особенно важна. Трасса станет современным транспортным коридором, который позволит республике развиваться дальше, уверен он.

Трасса M12 протяженностью 729 километров и стоимостью 622,8 млрд рублей должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года.