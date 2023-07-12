Минниханов о трассе М12: Мы об этом мечтали – в декабре дорогу до Казани запустят

Татарстану как промышленному региона важно иметь транспортные артерии, и одной из них станет строящаяся трасса М12. В декабре дорогу уже запустят, благодаря чему время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа , напомнил Раис РТ Рустам Минниханов в интервью телеканалу ОТР.

«Нам повезло, мы мечтали о высокоскоростной дороге в Москву, но в свое время не получилось. Сейчас по автомобильной дороге М12 всего 6,5 часов – и ты в столице России. Татарстан – промышленный регион, у нас большие грузоперевозки. Очевидно, что и высокоскоростная дорога тоже будет», – отметил он.

Строительство трассы поддержали Президент Владимир Путин и Правительство страны, напомнил он. «Седьмой и восьмой участки находятся на нашей территории. Мы тоже везде, где можно, оказываем содействие. В декабре дорогу до Казани запустят», – пообещал руководитель республики.

Он также напомнил, что в Татарстане появятся два стратегических моста – один на Волге, другой – на Каме – обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Далее планируется расширение дороги до Башкирии.

«Это современный автомобильный транспортный коридор позволит нам двигаться дальше2, – подчеркнул Минниханов.

Напомним, трасса M12 «Восток» протяженностью 729 километров и стоимостью 622,8 млрд рублей должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.