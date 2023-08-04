Глава Московской области: Участок трассы М12 Москва – Казань досрочно сдадим в сентябре

Участок трассы М12 Москва – Казань на территории Московской области сдадут досрочно – уже в сентябре этого года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что для Подмосковья это необходимо, так как требуется «разгрузить» основные магистрали.

«У нас очень сложное направление на Щелковском шоссе, оно загружено. В том числе, потому что идет большое количество фур, траков. И мы надеемся, что с запуском этой дороги (М12 – прим.ред) она будет оттягивать на себя, „подразгрузит“ немного. Но это не значит, что мы не будем там строить дорогу», — отметил Воробьев на видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Через Подмосковье проходит 77 км трассы. В области рассчитывают привлечь на новую магистраль до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, в том числе за счет сокращения времени в пути между Москвой и Татарстаном.

«Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за 7 часов вместо 12. А до Нижнего Новгорода за 4 часа вместо 6», – подчеркнул Воробьев, напомнив, что задачу ввести трассу в эксплуатацию до конца года поставил Президент Владимир Путин.

Первый участок М12 в Подмосковье открыли год назад. Его протяженность составила 22 км. Дорога позволила снизить нагрузку на магистрали М7 «Волга» и Носовихинское шоссе, время в пути сократилось вдвое, подчеркнул глава Московской области.

Не менее важно, что М12 пройдет через самую густонаселенную часть Подмосковья – Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево, добавил Воробьев и поблагодарил Правительство России за поддержку.

Напомним, трассу М12 планируется запустить в декабре, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что для Татарстана как промышленной республики с объемными грузоперевозками эта магистраль особенно важна. Трасса станет современным транспортным коридором, который позволит республике развиваться дальше, отмечал Минниханов.

Трасса M12 протяженностью 729 километров и стоимостью 622,8 млрд рублей должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец этого года.