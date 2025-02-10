«На любой фронт идем с песней»: бавлинцы отправили угощения и баян в зону СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Сегодня жители бавлинского села Исергапово в местной мечети приготовили выпечку и простые пончики. По словам организаторов, выпечка без начинки дольше хранится. Угощения отправятся военным вместе с партией шефской помощи.

С утра двери мечети не закрывались. Те, кто не смог прийти в мечеть, принесли уже готовую выпечку.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Всем спасибо, – заметила абыстай Салия Мазитова. – Школа, детский сад, индивидуальные предприниматели нашего села, многие жители с удовольствием приняли участие, инициативу подхватили все. Кроме выпечки принесли продукты, медикаменты, одежду, ковры, также открытки и письма с поздравлениями. Ведь впереди самый значимый праздник – День защитника Отечества».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Я дома приготовила выпечку – пироги с изюмом. Также специально сделала пастилу. Ведь особенно к весне не хватает витаминов, – заметила Гульназ Чулпанова, которая работает заведующей детским садом. – Пусть все вернутся живыми и здоровыми».

Житель села Исергапово Айрат Хуснутдинов вместе с домашней выпечкой принес свой баян.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Я уверен, что среди ребят есть и те, которые играют на баяне. Пусть они не скучают. Поэтому я отправляю им баян, – пояснил Айрат Хуснутдинов. – Наш народ сильный, смелый и никогда не сдается. Во все времена на любой фронт мы идем с песней».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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