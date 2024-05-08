На «Литературном флагмане России» в Казани обсудят точки роста книжной отрасли

С 23 по 25 мая в Казани впервые пройдет фестиваль-форум «Литературный флагман России». Эксперты из 50 регионов страны обсудят лучшие практики по популяризации книги, чтения, книжной культуры, расскажут о развитии отраслевой инфраструктуры в регионах и многом другом.

В качестве одного из спикеров, а также модераторов сессий форума выступит генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Он, в частности, расскажет о кросс-индустриальной коллаборации – одном из важнейших факторов развития креативных индустрий.

«[Кросс-индустриальная коллаборация – это когда] мода соединяется с музыкой, архитектура – с книгой, ремесла – с диджиталом. В данном случае рассмотрим коллаборацию “книга + что-то”. То есть в каких еще областях, может быть не вполне еще очевидных, не вполне раскрытых и развитых, нам необходимо искать точки роста книжной отрасли для того, чтобы книгу сделать более привлекательной, интересной, читабельной. И, конечно, [обсудим] как на этой основе формировать новые креативные продукты», – поделился собеседник «Татар-информа».

Креативные индустрии – это новая сфера для России. Согласно концепции ее развития, утверждённой Правительством РФ, к 2030 году доля креативных индустрий в ВВП должна достигать 6%, а на данный момент она составляет всего 3%.

«То есть нам нужно в два раза увеличить то, что сегодня имеется. А это 3 – 3,5 трлн рублей. Понятное дело, что, чтобы эти деньги появились, нам нужно, чтобы в экономику пришли новые авторы – интересные, яркие, которые будут востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. Книжная отрасль имеет большой потенциал увеличения количества новых креативных продуктов, предпринимателей, которые будут этим заниматься», – подчеркнул Игорь Намаконов.

Он также отметил, что фестиваль-форум «Литературный флагман России» важен для того, чтобы книжная индустрия могла двигаться вперед.

«У меня есть мой личный стэйтмент, что все, что у нас происходит, – результат договоренности. Поэтому события такого толка, где могут встретиться люди, принимающие решения, ключевые игроки рынка, где они могут до чего-то договориться, – это условие, определяющее нашу реальность. Если для вас важна реальность и то, как она эволюционирует, значит это высочайший уровень значения. Поэтому ни преуменьшить, ни преувеличить нельзя. Это событие необходимо для того, чтобы двигаться вперед», – заключил гендиректор Федерации креативных индустрий.

Напомним, фестиваль-форум «Литературный флагман России» пройдет в Казани благодаря тому, что в 2023 году Татарстан победил на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». На шести площадках будет организовано свыше 60 мероприятий: панельные дискуссии и круглые столы, презентации и творческие встречи, лаборатории и мастер-классы, лекции и питчинг-сессии.

Организует фестиваль-форум Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Президентского фонда культурных инициатив.