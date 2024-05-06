Более 60 мероприятий пройдет в Казани в рамках форума «Литературный флагман России»

Фото: эмблема конкурса

С 23 по 25 мая в Казани состоится фестиваль-форум «Литературный флагман России» — благодаря тому, что в 2023 году Татарстан победил на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». На шести площадках будет организовано свыше 60 мероприятий: панельные дискуссии и круглые столы, презентации и творческие встречи, лаборатории и мастер-классы, лекции и питчинг-сессии, сообщают организаторы.

Фестиваль-форум будет проведен впервые, он станет своеобразной выставкой достижений книжной индустрии за десять лет существования конкурса «Самый читающий регион». К событию присоединятся более 50 регионов страны.

Организует фестиваль-форум Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Президентского фонда культурных инициатив.

Накануне открытия фестиваля-форума, 21 и 22 мая, состоится онлайн-марафон субъектов Федерации. Два дня представители регионов будут презентовать лучшие практики поддержки и развития чтения с демонстрацией видеороликов о достижениях в деле продвижения книжной отрасли. Изюминкой события станет работа студии центрального эфира, которая будет анонсировать программу каждого дня, а также знакомить со спикерами ключевых мероприятий. Все события студии будут транслироваться онлайн в социальной сети «ВКонтакте», а также окажутся размещены на сайте литфлагман.рф.

Деловой блок программы пройдет в Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина и откроется панельными дискуссиями «Самый читающий регион. Литературному флагману — 10 лет!» (там победители и призеры конкурса поделятся лучшими практиками по популяризации книги, чтения, книжной культуры, расскажут о развитии отраслевой инфраструктуры в регионах за эти годы) и «Книжные партнерства лидеров: читаем вместе» (где обсудят, как выстраивается взаимодействие издателей, библиотек, цифровых книжных платформ с ведущими технологическими корпорациями, банками, крупнейшими компаниями и сервисами для продвижения книги и чтения, как книги помогают формировать корпоративную культуру, разнообразить путешествия и поймать литературное вдохновение).

Продолжат работу первого дня панельные дискуссии «Роль интернет-энциклопедий в цифровизации языков России» и «Поддержка языков коренных народов: политика и практика». В рамках проведения в стране Международного десятилетия языков коренных народов спикеры поговорят о продвижении языков коренных народов с помощью компьютерных и информационных технологий, включая и технологии искусственного интеллекта, и издания учебников и книг на родных языках. Языки РФ до сегодняшнего момента не были широко представлены в интернет-энциклопедиях и, следовательно, находились за бортом технологического прогресса. С появлением российских аналогов «Википедии», где значительное место уделяется созданию и развитию контента на языках России, может появиться новый шанс на цифровизацию языков РФ. Представители компании «РУВИКИ» расскажут, как используется контент интернет-энциклопедий.

Представители органов исполнительной власти, издатели и книготорговцы, библиотекари и писатели встретятся на круглом столе, который будет включать две части: «Развитие инфраструктуры чтения в России. Детская книга в цифровом мире» и «Развитие инфраструктуры чтения в России. Модельные библиотеки в школы». Собравшиеся обсудят актуальные проблемы детского и семейного чтения, концепцию современной модельной школьной библиотеки, нормативы комплектования школ бумажными книгами, не относящиеся к учебной литературе, а также обеспеченности школ электронными ресурсами. Окажутся затронуты инициативы, связанные с финансированием школьных библиотек за счет региональных и федеральных программ, ключевые проблемы, связанные с демографическим вопросом, общим падением интереса к чтению, низкими оценками российских школьников по читательской грамотности. Поднимут делегаты и проблематику применения норм Технического регламента Таможенного союза, а также рассмотрят положительные практики популяризации чтения и социальной рекламы.

Не менее интересной должна стать панельная дискуссия «Метапроектирование цифровой экосистемы книжной сферы». В книжной сфере России, включающей библиотечное обслуживание, издательства, книгораспространение и различные книжные сервисы для читателей, на данный момент не сформированы цифровые платформы, которые смогли бы объединить сотни заинтересованных организаций вокруг читательской аудитории. Специалисты постараются понять, возможна ли разработка мастер-плана цифровых платформ книжной, библиотечной и книгоиздательской сфер и как организовать эффективную сборку внимания читателей к книжной сфере и передовым сервисам.

В рамках фестиваля пройдет питчинг проектов-финалистов уже второго по счету международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего», по итогам которого экспертный совет определит победителя и призеров. Представленные на питчинге идеи обсудят отраслевые эксперты на круглом столе «Книга будущего: что будут ставить на полку в 2050 году?». Речь пойдет о том, какими будут форматы книги и чтения и помогают ли социальные сети в продвижении чтения и литературы или заменяют их.

Второй день работы Фестиваля-форума начнется с дискуссии «Книжный интеллект в окружении искусственного. Как книги управляют миром с помощью людей»: спикеры обсудят, что такое «книжный интеллект» и каковы его возможности для человека и общества. Эксперты постараются узнать, как и в какой ситуации искусственный интеллект может спровоцировать бурный рост интереса к чтению книг у людей, а также какова сегодня роль фантастической литературы и метафорического мышления в понимании современных тенденций в обществе и в мире.

Продолжением проблематики искусственного интеллекта станет дискуссия «Цифровая кафедра. Цифровые компетенции для книжной индустрии». Цифровое будущее наступило: ИИ читает аудиокниги, создает дизайн обложек, является основой рекомендательных сервисов. Участники встречи обсудят создание «Цифровой кафедры» на базе Университета Иннополиса для книжной отрасли.

Панельная дискуссия «Книга в концепции развития креативных индустрий: барьеры и драйверы» соберет специалистов для обсуждения межведомственных проектов и коллабораций, системных мер по решению отраслевых задач, в том числе по стимулированию развития креативной инфраструктуры, профессиональному и дополнительному образованию, а также законодательных инициатив и направлений по привлечению инвестиций.

Впервые после пандемии коронавируса в региональном формате пройдет Академия книжного бизнеса. Ее участники — собственники, руководители и топ-менеджеры крупнейших книготорговых компаний России (от Калининграда до Иркутска) обсудят тему «Развитие книжной розницы в России. Механизмы обеспечения конкурентоспособности». Они поделятся опытом и лучшими практиками книжных магазинов страны, а также примут участие в мастер-классе «Потребитель 2024: актуальные решения для развития продаж».

Завершится деловая программа фестиваля-форума пленарной сессией «Книжная индустрия нового времени: вызовы, экономика, будущее». Российская книжная индустрия вместе с другими отраслями креативной экономики проживает период трансформации, связанный не только с цифровыми технологиями и новыми сценариями потребления контента, но и с определением своей роли как участника глобальных цивилизационных изменений, затрагивающих весь мир. Как работает связь индустрий в работе с книжными проектами и каким экономическим потенциалом они обладают, какие практики и инструменты популяризации чтения и работы с молодежью и детьми показали свою эффективность и могут быть масштабированы в российские регионы — всё это станет предметом обсуждения представителей общественных организаций, бизнеса и государства.

Для представителей профильного сообщества разработан специальный образовательный интенсив, который также будет проходить в Казанском художественном училище имени Фешина в течение двух дней, 23 и 24 мая. Участники образовательной программы «Креативные индустрии: перезагрузка книжной отрасли» проведут серию практикоориентированных занятий, включающих лекции и работу в группах с участием экспертов федерального уровня. По результатам двух дней работы образовательного интенсива будет сформирована карта развития книжной индустрии на территории Татарстана.

Запланированы мероприятия образовательного блока и на площадке Казанского федерального университета. Это образовательный интенсив «Искусство питчинга и самопрезентация» для финалистов международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего» и «Лаборатория интерактивного кино», цель которой — научить творческую молодежь создавать собственные интерактивные фильмы (интерактивные видеоистории) с вариативными сюжетами. Также состоятся лекции и мастер-классы «Стендап-шоу для сценаристов грудного возраста», «Как создавать популярные фантастические вселенные», выступления известных медиатехнологов, специалистов по прогностике, социологов и фантастов.

Не менее масштабной будет и программа культурно-просветительского блока фестиваля-форума «Литературный флагман России». Одним из трендов мирового книгоиздания стала азиатская культура. Яркий и популярный K-Pop, высокорейтинговые и завораживающие китайские и корейские дорамы, культовые японские аниме и манга… Современная японская, корейская и китайская литература, безусловно, заслуживает внимания читателей. Этой теме будет посвящена дискуссия «Тренд на Азию: манга, дорамы, вебтуны, романы». На встрече эксперты-переводчики Наталья Румак, Юлия Каретникова и Дарья Мавлеева в формате дискуссии обсудят, в чем особенности и различия в культуре и литературе этих стран.

Новый проект Ассоциации книгораспространителей — Клуб семейного чтения «Книжные путешественники» окажатся представлен в книжных магазинах и библиотеках Казани. Задачами клуба являются формирование культуры чтения, обсуждение прочитанных книг в семье, представление лучших книг современных отечественных авторов. Семьи с детьми смогут принять участие в литературных викторинах и конкурсах, узнать интересные факты о разных городах и продемонстрировать свою эрудицию.

Более 40 презентаций книг, встреч с авторами и автограф-сессий состоятся на различных площадках Казани. С читателями встретятся такие писатели, как Наталья и Ольга Артемовы, Платон Беседин, Юлия Брыкова, Алексей Варламов, Ася Володина, Слава Грис, Антонина Крейн, Ася Лавринович, Наталья Лалабекова, Юрий Нечипоренко, Сергей Чекмаев, а также другие российские авторы. Свои регионы представят детские писатели Ирина Селиверстова с Натальей Чупровой из Нарьян-Мара и Оксана Сусорова с Евгением Шестновым из Нижнего Новгорода.

Регистрация участников фестиваля-форума ведется на официальном сайте Литфлагман.рф.